Libia: colloquio Cozzolino-Maiteeg su dialogo politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi un colloquio in videoconferenza tra il presidente della delegazione del parlamento europeo per le relazioni con i paesi del Maghreb e l'Unione del Maghreb arabo, Andrea Cozzolino, e il vice premier del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Ahmed Maiteeg. Secondo quanto si legge in una nota congiunta, nel corso del confronto si è convenuto sulla necessità di far proseguire il dialogo politico per arrivare ad una soluzione della crisi in Libia, registrando la soddisfazione della popolazione libica per la fine della guerra e lo sblocco della produzione di petrolio. Dal canto suo Maiteeg ha affermato che "la Libia attende molto dall'Europa", mentre Cozzolino ha garantito che "l'Unione europea può dare una mano dal punto di visto politico e della ripresa economica". Maiteeg ha ricordato il suo ruolo nella mediazione che ha portato allo sblocco della produzione di greggio sottolineando come "dal 2011 ad oggi non producevamo tanti barili quanto nelle ultime settimane". Il vice premier libico ha quindi invitato Cozzolino per una visita a Tripoli, mentre il presidente della delegazione per i rapporti con i paesi del Maghreb ha invitato il membro del Consiglio presidenziale di Tripoli in visita a Bruxelles. Il colloquio si è concluso con uno scambio di opinioni sulla vicenda dei pescatori italiani sequestrati a Bengasi. (Lit)