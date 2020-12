Portogallo: governo allenterà restrizioni anti-Covid per il Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Portogallo allenterà le restrizioni per contenere l'epidemia di coronavirus durante il periodo natalizio, per consentire alle persone di visitare i propri cari. Le misure saranno nuovamente rafforzate pochi giorni dopo in concomitanza con il Capodanno, per evitare feste e assembramenti, come ha reso noto oggi il governo. Il primo ministro lusitano Antonio Costa ha detto ai giornalisti che non verrà imposto un divieto agli spostamenti interni tra il 23 e il 26 dicembre, aggiungendo però che il movimento tra le regioni portoghesi sarà nuovamente vietato a Capodanno. Non saranno consentite feste di strada il 31 dicembre, le riunioni all'aperto saranno limitate a un massimo di sei persone e tutti dovranno essere a casa entro le 2 del mattino, ha detto Costa. (Spm)