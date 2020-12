Infrastrutture: premier Sudan, con Etiopia ed Egitto concordi su 90 per cento problematiche diga Gerd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto, Sudan ed Etiopia concordano su almeno il 90 per cento delle questioni critiche relativa alla Grande diga della rinascita etiope (Gerd). Lo ha dichiarato il premier del Sudan, Abdullah Hamdcok, secondo quanto riporta il quotidiano "Shorouk". “Gli altri argomenti necessitano di ulteriori discussioni e decisioni politiche”, ha aggiunto il premier sudanese. "La nostra posizione è chiara sulla questione Gerd", ha dichiarato Hamdok: “Sosteniamo il dialogo per risolvere le controversie e raggiungere un accordo che garantisca a tutti e tre i Paesi il diritto di beneficiare dei fiumi e dell'acqua come diritto naturale". Il mese scorso, il Sudan ha deciso di non prendere parte a una riunione ministeriale tripartita sulla diga Gerd che doveva discutere le linee guida per ulteriori negoziati, affermando che il modo in cui si sono svolti i colloqui precedenti si è rivelato "improduttivo". Il ministro dell'irrigazione del Sudan Yasser Abbas ha sottolineato lo scorso 2 dicembre che i grandi benefici del suo paese dalla diga Gerd non possono essere raggiunti senza firmare un accordo legalmente vincolante. L'Egitto e il Sudan hanno insistito affinché i tre Paesi firmassero un accordo legale vincolante su questioni controverse che riguardano il riempimento della diga che mette a rischio le fondamentali forniture idriche per i Paesi a valle. Tale richiesta è stata ripetutamente elusa dall’Etiopia nei vari incontri condotti in questi ultimi anni.(Cae)