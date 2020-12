Covid: Abruzzo resta in zona rossa, per il centrosinistra danno enorme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Abruzzo resta ancora zona rossa e la polemica esplode. Secondo il centrosinistra in Regione "tanto tuonò che piovve, dal governo arriva la conferma che l'Abruzzo non potrà uscire ancora dalla zona rossa. E non potrà passare in zona gialla prima del 21 dicembre, data fissata dall'ultimo Dpcm. Questa non è una forzatura dell'esecutivo nazionale, come Marsilio da giorni cerca di far passare, ma è il regalo di Natale che lui ha fatto all'Abruzzo, perché quando ha forzato per portare la regione nella zona rossa, conosceva bene anche i termini temporali della questione". L'opposizione sottolinea che "così sotto l'albero di famiglie e imprese oggi c'è un danno enorme, nel periodo più proficuo dell'anno, divenuto tanto nero da far scendere la gente in piazza e mobilitare le forze sociali". "Dopo aver richiesto con urgenza le restrizioni solo per vincere la folle corsa ad anticipare e contrastare il Governo, tattica che caratterizza l'azione amministrativa di Marsilio e di tutti i colleghi governatori di centrodestra - riprendono i consiglieri di Pd, Legnini presidente, Gruppo misto e Abruzzo in comune - ora il nostro cerca da giorni di scaricare proprio su Roma le responsabilità della scelta che è stato lui a fare, cercando di disincastrare la regione dal garbuglio in cui l'ha gettata e salvare la faccia. Ci resteremo anche in barba alle promesse fatte stamane sui social da alcuni consiglieri regionali di centrodestra che promettevano uscite immaginarie dalla massima restrizione". (Gru)