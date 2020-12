Regno Unito: premier scozzese Sturgeon, da martedì prime vaccinazioni anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prime vaccinazioni contro il Covid-19 in Scozia verranno somministrate a partire da martedì. Lo ha affermato oggi la premier scozzese Nicola Sturgeon. "Alcune notizie positive: le forniture iniziali del vaccino per il Covid sono arrivate in sicurezza in Scozia e sono state stoccate con altrettanta attenzione", ha reso noto la premier, aggiungendo che a partire da martedì verranno eseguite le prime vaccinazioni nella nazione. Il nuovo vaccino anti-Covid Pfizer/BioNTech approvato dall'ente regolatore britannico competente in materia sarà distribuito a partire dalla prossima settimana a tutti gli anziani che si presenteranno in ospedale per normali visite di routine, insieme a tutto il personale sanitario impiegato dal sistema sanitario del Regno Unito. (segue) (Rel)