Regno Unito: premier scozzese Sturgeon, da martedì prime vaccinazioni anti-Covid (2)

- Secondo quanto dichiarato dall'Nhs (il sistema sanitario nazionale britannico), la prima distribuzione di 800 mila dosi dovrebbe iniziare a partire da 50 ospedali sparsi nel Regno Unito la prossima settimana, mentre una vera e propria vaccinazione di massa dovrebbe iniziare il prossimo anno. Tuttavia, l'annuncio ha generato polemiche provenienti da parte delle case di riposo, le quali si sono dette "abbandonate" dopo aver scoperto che non saranno inviate loro dosi del nuovo preparato, pur essendo diventati uno dei principali focolai di contagio durante la pandemia. La rapida approvazione del vaccino da parte dell'Mhra (l'ente regolatore competente in materia di medicinali) ha sollevato polemiche, soprattutto a livello europeo, con alcuni esperti che si sono spinti fino a dire che una verifica in tempi così veloci "non sia possibile". Il primo ministro, Boris Johnson, ha tuttavia chiesto ai parlamentari di farsi portavoce del messaggio di "non farsi trascinare dall'ottimismo", dato che servirà del tempo per distribuire alla popolazione il vaccino e raggiungere un'adeguata immunità di gregge. "Fino ad allora", ha ribadito Johnson, "sarà molto importante mantenere le norme di distanziamento sociale". (Rel)