Ue: Sassoli, volontariato settore fondamentale, alla radice del progetto europeo

- Per l'Unione Europea il volontariato è un settore fondamentale non solo perché favorisce coesione tra comunità ma anche perché costituisce la radice del progetto europeo. Lo ha affermato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, in apertura dell'evento "Insieme si può", organizzato da Padova Capitale Europea del volontariato 2020. "Sono molto felice di festeggiare con voi, anche se a distanza, il passaggio di testimone di Capitale europea del Volontariato, da Padova a Berlino, due città europee unite nel segno della fratellanza e della solidarietà", ha detto Sassoli. "In questo momento così difficile è necessario il contributo di tutti, dalle istituzioni, alle città, ai corpi intermedi, alle nostre opinioni pubbliche per superare una stagione difficile e proiettarci verso un futuro migliore. Durante questa pandemia, le azioni di volontariato e di solidarietà hanno svolto un ruolo determinante, cosa saremo stati senza i volontari, i giovani - in particolare -, ma tutti coloro che si sono rimboccati le maniche e che hanno aiutato i nostri cittadini a resistere a questa drammatica stagione", ha aggiunto. (segue) (Res)