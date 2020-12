Ue: Sassoli, volontariato settore fondamentale, alla radice del progetto europeo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo senso, la città di Padova ha rappresentato "un modello virtuoso nel campo del volontariato, basti pensare ai numerosi progetti di assistenza, di accoglienza e d'integrazione che sono stati portati avanti in questi anni e che hanno dato vita a percorsi di collaborazione anche con altre realtà italiane ma, non solo, anche europee. Per questa ragione credo che sia molto importante non solo condividere le esperienze, elaborare progetti e trovare strategie comuni ma anche rafforzare le reti europea della solidarietà. Questa crisi ci sta insegnando che solo insieme possiamo ripartire, che solo insieme possiamo farcela", ha detto Sassoli. (Res)