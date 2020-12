Scuola: Provincia Frosinone, importante didattica in presenza, potenziare trasporto pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ritornare alla didattica in presenza dopo le festività natalizie non è soltanto un passo importante verso la normalità per i nostri studenti ma rappresenta il giusto e doveroso riconoscimento degli enormi sforzi messi in campo dalle Province affinché i ragazzi possano riprendere possesso del loro ruolo sociale all'interno di strutture sicure, efficienti ma soprattutto idonee ad ospitarli in un momento che resta ancora estremamente delicato e critico per la salute di tutti". Lo dichiara in una nota il presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, riguardo alla riapertura delle scuole in presenza dopo le festività natalizie. "Durante l'estate la Provincia non ha risparmiato sforzi e sacrifici per apportare interventi di edilizia leggera, modifiche strutturali e tutti i lavori di manutenzione straordinaria necessari a riportare i ragazzi negli ambienti della loro formazione, resi più sicuri e accoglienti in un periodo di grave emergenza sanitaria. Per questo l'idea di istituire un tavolo di coordinamento provinciale, che monitori la situazione delle scuole superiori, è certamente lo strumento più idoneo perché calato sui territori e sulle necessità che in questi mesi si sono presentate". (segue) (Com)