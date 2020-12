Scuola: Provincia Frosinone, importante didattica in presenza, potenziare trasporto pubblico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Provincia di Frosinone - aggiunge Pompeo - ha attivato da subito tavoli tecnici e operativi con i dirigenti scolastici, i funzionari e le varie professionalità dell'Ente, i consiglieri delegati e i rappresentanti sindacali, che colgo l'occasione per ringraziare ancora, proprio per farci trovare pronti, come poi si è verificato, alla ripartenza della didattica in presenza. Uno sforzo enorme, che ci ha visti impegnati anche nel mese di agosto a seguire ditte e operai sui vari cantieri e che poi ci ha restituito grande soddisfazione quando, dal 14 settembre, abbiamo riportato i ragazzi in aule, laboratori e spazi attrezzati per evitare il rischio contagi. Senza dimenticare il grande impegno economico che ci siamo assunti: entro la fine di questo mese, al di là di fondi ulteriori che arriveranno dallo Stato, la Provincia di Frosinone avrà investito in edilizia scolastica territoriale qualcosa come 32 milioni di euro. Una somma importante, significativa, che testimonia la costante ed elevata attenzione rivolta ai nostri ragazzi e alla loro formazione". (segue) (Com)