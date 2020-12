Scuola: Provincia Frosinone, importante didattica in presenza, potenziare trasporto pubblico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Pompeo e la consigliera delegata alla Pubblica Istruzione, Alessandra Sardellitti, hanno inviato una richiesta alla Regione Lazio chiedendo il potenziamento del servizio pubblico locale per le esigenze degli istituti scolastici di Frosinone. "Un'esigenza – sottolineano presidente e consigliera - rappresentata dai dirigenti scolastici degli Istituti superiori nell'ultima conferenza dei servizi convocata dalla Provincia, nel corso della quale tutti hanno evidenziato le criticità nel coordinamento degli orari di ingresso e uscita degli studenti presso le sedi scolastiche con quelli del servizio di trasporto pubblico. La richiesta, dunque, a fronte dell'obbligo di disporre ingressi scaglionati nelle scuole, è quella di intensificare le corse dei bus per evitare, come purtroppo spesso è accaduto, situazioni di sovraffollamento sui mezzi pubblici e lunghi tempi di attesa dei ragazzi nei pressi degli istituti". Pompeo e Sardellitti hanno chiesto la convocazione di un tavolo di confronto, insieme all'Ufficio Scolastico Regionale e ai dirigenti scolastici della provincia di Frosinone, per affrontare la problematica e individuare soluzioni condivise prima della riapertura degli istituti superiori. "Dobbiamo necessariamente proseguire - conclude il presidente Pompeo - nel solco di quanto già avviato nei mesi scorsi nell'assoluta convinzione che l'istruzione, la crescita formativa e sociale dei nostri ragazzi siano tra le priorità indiscusse di un'agenda amministrativa che voglia dirsi responsabile, seria e proiettata al futuro". (Com)