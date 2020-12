Nord Macedonia: Zaev, professare patriottismo non vuol dire rimanere fermi nel passato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patriottismo non ha nulla a che vedere con il rimanere fermi nel passato e con il chiudere le porte al futuro. Lo ha affermato il primo ministro della Macedonia del Nord, in un’intervista all’emittente radiofonica “Kanal 77”. “Siamo macedoni, che parlano la lingua macedone e che sono membri della Nato. In futuro saremo macedoni, che parlano la lingua macedone e che saranno membri dell’Unione europea”, ha detto Zaev, in risposta alle polemiche e tensioni diplomatiche di queste settimane che coinvolgono la Macedonia del Nord e la Bulgaria. (segue) (Seb)