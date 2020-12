Nord Macedonia: Zaev, professare patriottismo non vuol dire rimanere fermi nel passato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 17 novembre, in occasione del Consiglio affari generali dell'Unione europea, la Bulgaria ha espresso parere favorevole circa il quadro negoziale di adesione Ue per l'Albania ma non per la Macedonia del Nord. Il premier macedone Zoran Zaev ha teso una mano alle autorità bulgare in un'intervista concessa ai media di Sofia il 25 novembre. In quell'occasione Zaev ha dichiarato che la Bulgaria e la Macedonia del Nord hanno una storia comune e che Goce Delcev è un rivoluzionario sia per i bulgari che per i macedoni. Il premier ha anche affermato che la Bulgaria "non è fascismo", in riferimento agli eventi della Seconda guerra mondiale e all'occupazione bulgara, allora alleata dei nazisti, in territorio macedone. (segue) (Seb)