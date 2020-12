Nord Macedonia: Zaev, professare patriottismo non vuol dire rimanere fermi nel passato (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni hanno suscitato la reazione del presidente macedone Stevo Pendarovski, che in un'intervista a "Deutsche Welle" ha dichiarato che la disputa fra Macedonia del Nord e Bulgaria sul patrimonio storico nazionale può essere risolta solo se la dignità "sia del popolo macedone che di quello bulgaro" viene costantemente rispettata. Pendarovski ha ammonito sul pericolo di cadere nella "pericolosa trappola del revisionismo storico" che si basa su costruzioni politiche invece che sui fatti. "Ho guardato l'intervista del primo ministro e letto le reazioni dell'opinione pubblica macedone, e in alcuni commenti, sfortunatamente, c'era la domanda se la leadership dello Stato agisca davvero in relazione a questa vitale questione nazionale", ha detto Pendarovski. (segue) (Seb)