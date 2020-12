India: riforma commercio agricolo, confronto coltivatori-governo proseguirà il 9 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il confronto di oggi tra il governo e gli agricoltori indiani, tenutosi a Nuova Delhi, nel centro congressi Vigyan Bhawan, si è chiuso senza un accordo, come i precedenti. La discussione continuerà il 9 dicembre, ma il sindacato Bharatiya Kisan Union (Bku) ha confermato per l’8 dicembre uno sciopero generale (“bharat bandh”). L’incontro odierno, durato quattro ore, è stato il terzo dopo quelli del primo e del 3 dicembre. Vi hanno partecipato i rappresentanti di una quarantina di organizzazioni sindacali e, per quanto riguarda l’esecutivo, i ministri dell’Agricoltura, Narendra Singh Tomar, e del Commercio, Piyush Goyal. I coltivatori, che protestano contro le recenti leggi sulla liberalizzazione del commercio agricolo, approvate a fine settembre, hanno preso atto delle rassicurazioni sul mantenimento del sostegno ai prezzi, ma hanno ribadito la richiesta della revoca delle riforme, rifiutando emendamenti circoscritti. La delegazione governativa ha chiesto più tempo per presentare delle proposte. (segue) (Inn)