Autostrade: chiusure notturne uscita stazione Fabro e area servizio per lavori

- Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori di manutenzione delle opere d'arte, previsti in orario notturno, sarà chiusa la stazione di Fabro, in uscita per chi proviene da Roma, nei seguenti giorni e orari: dalle 22 di martedì 8 alle 6 di mercoledì 9 dicembre. Nelle tre notti consecutive di mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 dicembre, con orario 21-6. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Orvieto. Sarà contestualmente chiusa anche l'area di servizio "Fabro est", situata nel tratto compreso tra Fabro e Orvieto, verso Roma. Lo comunica Autostrade in una nota. (Com)