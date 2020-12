Difesa: Marina militare, oggi giuramento 118 allievi Accademia navale di Livorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, 5 dicembre 2020, 118 allievi frequentatori dell’Accademia navale di Livorno hanno giurato fedeltà alla Repubblica alla presenza del capo di Stato maggiore della Marina, ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone e del comandante delle scuole della Marina, l’ammiraglio di squadra Enrico Credendino. Lo riferisce un comunicato stampa. Tra i 114 allievi della prima classe del corso normale e i 4 del XX Corso piloti di complemento che entrano oggi a far parte ufficialmente della grande famiglia della Marina Militare, anche quattordici ragazzi e quattro ragazze che provengono dal Lazio, per la precisione da Roma (6), Formia (3), Latina (2), Sora, Monte San Biagio, Fiumicino, Cerveteri, Torrice, Santa Marinella e Norma. L’Accademia Navale di Livorno è stata, per la prima volta, testimone del grido degli allievi senza la presenza di parenti e amici più cari per le precauzioni da seguire per prevenire contagi da Covid-19. (segue) (Com)