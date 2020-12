Algeria-Italia: Di Maio in visita ufficiale ad Algeri, firmato accordo su Dialogo strategico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella conferenza stampa congiunta con l’omologo Boukadoum, il responsabile della Farnesina ha ricordato che le relazioni bilaterali con l’Algeria hanno un valore strategico per l’Italia, fondato sul comune affaccio al mare Mediterraneo, su rapporti politici, culturali ed economici consolidati e su una profonda sintonia rispetto alle sfide regionali con cui i nostri Paesi si stanno confrontando. Di Maio ha sottolineato che la firma del Memorandum d’intesa sul Dialogo strategico sulle relazioni bilaterali e le questioni politiche e di sicurezza globale conferma l’impegno per il rafforzamento della collaborazione tra Italia e Algeria. Come osservato da Di Maio, Italia e Algeria hanno formalizzato, elevandolo e ampliandone i contenuti, lo strumento del Dialogo strategico, che si riunirà, a livello di ministri degli Esteri, a cadenza annuale per affrontare insieme le principali questioni dell’agenda bilaterale. “Si tratta di un impegno concreto che estende il raggio del nostro dialogo istituzionale per ricomprendervi, ad esempio, la cooperazione economica, a fianco alle tradizionali questioni politiche e di sicurezza”, ha sottolineato il responsabile della Farnesina. “Sono molto lieto di poter confermare inoltre l’intenzione e la determinazione di entrambi i Paesi di organizzare nel corso del 2021 anche il Vertice Intergovernativo e il Business Forum Italia-Algeria”, ha sottolineato Di Maio. (segue) (Ala)