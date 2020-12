Algeria-Italia: Di Maio in visita ufficiale ad Algeri, firmato accordo su Dialogo strategico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel colloquio con il responsabile della diplomazia algerina, Di Maio ha inoltre discusso gli ultimi sviluppi a livello regionale, in particolare in Libia e nel Sahel. Secondo il capo della Farnesina, la stabilità della Libia e della regione del Sahel è fondamentale per l’Italia e l’Algeria. “Ci siamo molto adoperati perché l’Algeria potesse essere coinvolta nel formato di Berlino, e restiamo convinti che i Paesi vicini della Libia possano svolgere un ruolo fondamentale nella risoluzione della crisi libica”, ha sottolineato Di Maio. Per quanto riguarda il Sahel, Di Maio ha sottolineato di aver confermato a Boukadoum la rilevanza che l’Italia annette a quest’area che “ci vede impegnati a rafforzare il dialogo politico con i Paesi della regione”, anche nell’ambito dei fora multilaterali esistenti quali la Coalizione per il Sahel. Di Maio ha precisato inoltre di aver confermato la decisione di aprire un’ambasciata d’Italia a Bamako, in Mali, che segue quelle aperte gli anni scorsi in Niger e in Burkina Faso, e l’impegno nell’ambito della cooperazione allo sviluppo. (segue) (Ala)