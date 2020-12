Algeria-Italia: Di Maio in visita ufficiale ad Algeri, firmato accordo su Dialogo strategico (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due ministri hanno inoltre discusso in merito al fenomeno delle migrazioni e del traffico di esseri umani. In merito Di Maio ha sottolineato all’omologo algerino che l’Italia attribuisce al tema dei flussi migranti irregolari grande importanza e vuole rafforzare la collaborazione bilaterale in questo ambito e anche nella lotta alla criminalità organizzata e alla tratta di esseri umani. Nella conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri algerino, Di Maio ha dichiarato: “Nel nostro colloquio ci siamo poi soffermati sul Mediterraneo, area di vitale importanza per la sicurezza dei nostri Paesi. Ho ricordato l’importanza che l’Italia attribuisce al tema dei flussi migratori irregolari e la volontà di rafforzare la collaborazione bilaterale in questo ambito, così come in quello della lotta alla criminalità organizzata e alla tratta di esseri umani”. Il ministro ha ricordato che l’Italia è consapevole che l’Algeria è soggetta ad una forte pressione migratoria e apprezza l’impegno algerino in materia di controllo del proprio territorio. “Si tratta di una sfida comune che richiede, e richiederà sempre più in futuro, il massimo impegno e la massima collaborazione per meglio gestire la complessità del fenomeno e mitigarne le cause profonde”, ha aggiunto il responsabile della Farnesina. (segue) (Ala)