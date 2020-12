Scala: star della "Prima" vestite da grandi stilisti, da Armani a Valentino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie alla consolidata collaborazione tra il Teatro e la Camera Nazionale della Moda Italiana, le star di "A riveder le stelle”, la serata inaugurale della stagione lirica del Teatro alla Scala, saranno vestite da Armani, Dolce&Gabbana, Valentino, Curiel, Gianluca Capannolo e Marco De Vincenzo. Al costumista Gianluca Falaschi, alla sua terza Prima, il compito di integrare nello spettacolo le creazioni degli stilisti, aggiungendo costumi di scena per mimi e comparse. Giorgio Armani ha vestito con due abiti diversi il mezzosoprano francese Marianne Crebassa, interprete della "Habanera da Carmen" di Georges Bizet e del finale del "Guglielmo Tell" di Gioachino Rossini, quindi il soprano lettone Kristine Opolais che canterà “Tu, piccolo iddio” da "Madama Butterfly" di Giacomo Puccini. Vestirà Armani anche il soprano americano Lisette Oropesa, che avrebbe dovuto essere protagonista della "Lucia di Lammermoor" di Gaetano Donizetti prevista per inaugurare la stagione, di cui canterà comunque l’aria del primo atto “Regnava nel silenzio”. Anche i primi ballerini Nicoletta Manni, Martina Arduino, Virna Toppi, Timofej Andrijashenko, Claudio Coviello e i solisti Marco Agostino e Nicola Del Freo, che durante le esibizioni indosseranno costumi di scena, vestiranno abiti Armani per la serata. Dolce&Gabbana hanno vestito cinque soprano le italiane Eleonora Buratto, interprete di “Morrò, ma prima in grazia” da "Un ballo in maschera" di Giuseppe Verdi e Rosa Feola che veste i panni di Norina nell’"Elisir d’amore" di Donizetti con l’aria “So anch’io la virtù magica”; Sonya Yoncheva, nata in Bulgaria, che canterà “La mamma morta” da "Andrea Chénier" di Umberto Giordano; la polacca Aleksandra Kurzak con l’aria “Signore, ascolta” da "Turandot" di Puccini e la lettone Marina Rebeka, che presenta “Un bel dì vedremo” da "Madama Butterfly" di Puccini. (segue) (com)