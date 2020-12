Sociale: Conte, tavolo Mef-Lavoro-Forum Terzo settore su aspetti fiscali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi ultimi giorni è emersa, purtroppo, la preoccupazione circa la prospettiva di una regolazione peggiorativa degli adempimenti fiscali riguardanti i soggetti che compongono il Terzo Settore". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in una nota. "Voglio assicurare che l’impegno del Governo è e sarà quello di continuare a condividere tutti gli aspetti dell’attuazione del Codice. In particolare - spiega il premier - con la costituzione di un Tavolo di lavoro per quanto attiene agli aspetti fiscali della Riforma, che vedrà Ministero del Lavoro, dell’Economia e Forum Terzo Settore lavorare insieme per costruire un modello di fiscalità rispettoso dell’identità di questi soggetti e compatibile con la disciplina europea in materia". (Com)