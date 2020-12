Covid: Conte, volontariato e terzo settore "cuore pulsante" nei mesi della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In occasione della 35ma Giornata internazionale del volontariato rivolgo il mio pensiero ai volontari, al mondo dell’associazionismo e a tutti gli operatori del Terzo Settore i quali, ancora di più di fronte alle difficoltà di questi mesi, si sono rivelati il ‘cuore pulsante’ del nostro vivere sociale. Li ringrazio perché nel momento del bisogno lo Stato ha potuto sempre trovare in loro un solido alleato capace di arrotolarsi le maniche e trasmettere forza e fiducia". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in una nota. (Com)