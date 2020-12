Covid: Pica (Fiepet), 50mila posti di lavoro della ristorazione di Roma a rischio, scendiamo in piazza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La filiera dell'agroalimentare nella Capitale e nel Lazio è sull'orlo del fallimento. Una crisi pesantissima che investe la ristorazione classica, i bar, le pizzerie al taglio, le gelaterie, lo street-food, e che intacca anche il comparto della produzione e della distribuzione logistica". E' quanto dichiara in una nota Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio. "Ristori che arrivano a singhiozzo e che si perdono nelle pieghe di procedure lente e cavillose. Con la Regione Lazio in zona gialla, abbiamo lanciato un appello al governatore Zingaretti chiedendo anche l'intervento del prefetto Piantedosi, affinché i locali possano riaprire dopo le ore 18. Non abbiamo ricevuto risposta. La crisi corre e i dati sono da brivido: nel 2020 il fatturato delle imprese sul nostro territorio registrerà una riduzione di oltre 5 miliardi di euro. Un calo che mette a rischio 50 mila posti di lavoro nel Lazio. In questa settimana -continua la nota- ci siamo confrontati con i nostri associati e prevediamo per la prossima settimana una manifestazione di piazza dove porteremo le nostre proposte, condivise con i vertici nazionali della Fiepet-Confesercenti, al governo Conte, alla Regione Lazio e alla sindaca Raggi. Un documento in cui si chiede la cancellazione dell'Imu anche per tutto il 2021, il tax credit per le locazioni, esenzione di Irap, Tari, Tosap e Cosap. Blocco per tutto il 2021 delle cartelle esattoriali e l'introduzione di una fiscalità a favore delle imprese che hanno avuto una contrazione del volume d'affari 2020 rispetto al 2019 superiore al 50 per cento. L'estensione della cassa in deroga per tutti i dipendenti in forza all'azienda; credito d'imposta per gli affitti e stop agli sfratti per tutto il 2021, insieme alla moratoria per tutto il 2021 di mutui e finanziamenti per imprese e persone fisiche. Inoltre, nuovi finanziamenti rimborsabili in 15 anni con garanzia 100 per cento dello Stato".(Com)