Spagna: vicepremier Iglesias condanna blocco del Pp su rinnovo Magistratura

- Il blocco imposto dal Partito popolare (Pp) al rinnovo del Consiglio generale della magistratura (CgpJ) della Spagna lo pone "fuori dalla democrazia" e "non lascia altra soluzione" che la riforma della legge organica per "garantire il mandato costituzionale". Lo ha affermato oggi il vicepremier e leader di Unidas Podemos, Pablo Iglesias, nel corso del suo intervento al Consiglio confederale del partito, aggiungendo che la destra ha perso la possibilità di dialogare e di raggiungere accordi in quanto "non ha alcun progetto per il Paese". Iglesias ha poi attaccato il Pp per la sua visione di Stato centralista che gli impedisce confrontarsi con i partiti indipendentisti come quello basco, Bildu, e catalano, Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc), inviando il messaggio che lo Stato "non appartiene a tutti" ed "espellendo" forze politiche che rappresentano milioni di cittadini dalla vita democratica del Paese come nel caso del Cgpj. "Noi, Erc e Bildu dobbiamo partecipare a questo rinnovamento con lo stesso diritto di qualsiasi forza politica. Dobbiamo dire alle destre, sia che operino nell'arena politica, nei media o in qualsiasi altro campo, che lo Stato appartiene a tutti", ha evidenziato Iglesias. (segue) (Spm)