Spagna: vicepremier Iglesias condanna blocco del Pp su rinnovo Magistratura (2)

- Il vicepremier ha poi espresso "orgoglio" per l'approvazione, il 3 novembre scorso, della legge di bilancio al Congresso dei deputati, grazie alla volontà del governo di costruire una maggioranza progressista che comprende che Erc e Bildu per incarnare "una visione più sensata, pluralista e inclusiva della patria". In merito al rinnovo Cgpj, ieri, tuttavia, il portavoce della Commissione europea per la Giustizia Christian Wigand ha ricordato per la seconda volta in poche settimane che in Spagna qualsiasi riforma della giustizia deve essere "concordata" con i partiti di opposizione e con organismi come la Commissione di Venezia (organo del Consiglio d'Europa incaricato di garantire il rispetto dello stato di diritto nelle riforme giudiziarie). Tale riforma, infatti, deve seguire gli standard europei per non compromettere in alcun modo l'indipendenza della magistratura. "Continueremo a seguire la situazione da vicino e ci aspettiamo maggiori informazioni dal governo spagnolo" ha evidenziato Wigand. (Spm)