Covid: Franceschini, al via Fondo Cultura, Mibact e Mef per favorire collaborazione pubblico e privato

Il ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, e il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, hanno firmato il decreto che stabilisce le modalità di ripartizione delle risorse del "Fondo per la Cultura", istituito con il decreto Rilancio e aperto ai contributi dei privati che possono sostenere il mondo della cultura anche attraverso operazioni di microfinanziamento, di mecenatismo diffuso, di azionariato popolare e di crowdfunding idonee a permettere un'ampia partecipazione della collettività. Il decreto firmato da Franceschini e Gualtieri - si legge in una nota - definisce che i primi 50 milioni del Fondo siano così ripartiti: 30 milioni di euro per la promozione di investimenti e al supporto di soggetti pubblici o a prevalentemente finanziamento pubblico per interventi di tutela, conservazione, restauro, fruizione, valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale; 20 milioni di euro per finanziare un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale.