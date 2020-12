Covid: Figliomeni (Fd'I), troppi rischi nelle scuole e nidi di Roma per mascherine inidonee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo più volte segnalato con vari atti, tra cui mozioni ed interrogazioni mirate, la necessità di fornire alle educatrici dei nidi ed alle insegnanti delle scuole adeguati dispositivi di protezione per evitare la propagazione del contagio da coronavirus ma l'Amministrazione grillina continua a fare orecchie da mercante". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea Capitolina. "L'ultima vergogna è la fornitura di semplici mascherine chirurgiche che, per chi sta molte ore a contatto in luoghi chiusi con tantissimi bambini ed alunni, non sono assolutamente idonee a proteggere chi le indossa con elevati rischi anche per i nostri figli. Non possiamo permettere che, dopo le tante classi e scuole chiuse visti i tanti casi da covid 19, altri luoghi educativi e di studio siano veicoli di contagio anche perché occorre tutelare soprattutto i familiari che stanno a casa, specie anziani e persone con patologie e disabilitá. Raggi e Zingaretti la smettano di litigare, peraltro per finta visto che il loro scopo principale è quello di continuare a galleggiare per mantenere le poltrone, e si attivino immediatamente per fornire alle strutture educative e scolastiche tutto il necessario, tra cui dispositivi di protezione completi ed adeguati, per evitare rischi alla popolazione". (Com)