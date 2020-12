Agroalimentare: Bellanova a Stati generali zootecnia, valorizzare filiere obiettivo chiave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Valorizzare le filiere agroalimentari. È questo l’obiettivo della ministra delle Politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova intervenuta oggi agli “Stati Generali della zootecnia alle Fiere zootecniche internazionali di Cremona. "La zootecnia non si ferma, forte anche di quei tanti traguardi maturati negli anni che la confermano uno dei pilastri del Made in Italy. E non si ferma la filiera agroalimentare, che non si è mai fermata, nemmeno nei momenti più drammatici della pandemia vissuti nei mesi scorsi" ha detto Bellanova, sottolineando che "investire e valorizzare le filiere è per me un obiettivo chiave". "Per questo nella legge di Bilancio investiamo 150milioni, e individuiamo il rafforzamento delle filiere obiettivo prioritario nella nostra strategia nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Lo facciamo convinti del legame con il territorio che le filiere mettono a valore”, ha spiegato Bellanova, osservando che "d’altra parte, se non fosse così, non insisteremmo con tanta determinazione sulla centralità dell’etichettatura d’origine e sulla necessità di voltare decisamente pagina sulle etichettature nutrizionali fronte – pacco. Lo facciamo forti di una convinzione: dal campo e dal mare alla tavola noi lavoriamo per tenere sempre più insieme e intrecciati qualità, salute e sicurezza alimentare, sostenibilità ambientale, sociale, economica, diritto al cibo e cibo di qualità per tutti, cura del suolo e di beni innegoziabili come aria e acqua, tutela e ricucitura del paesaggio, recupero e riqualificazione delle aree interne". (segue) (Rem)