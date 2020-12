Agroalimentare: Bellanova a Stati generali zootecnia, valorizzare filiere obiettivo chiave (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Adesso più che mai - ha proseguito la ministra - le mie e nostre parole d’ordine sono chiare: continuare a lavorare, come abbiamo fatto in tutti questi mesi, per mettere in sicurezza la filiera agroalimentare, sostenere agricoltura, zootecnia, pesca, agroalimentare, avendo ben chiari come obiettivi imprescindibili già ora la ripresa, il rilancio. Ecco perché considero un tutt’uno: il lavoro messo in campo in questi mesi; quello in corso sulla legge di Bilancio; quello sulla nostra Strategia nazionale nell’ambito del Piano ripresa e resilienza che deve avere un cuore agricolo; quello in corso sui tavoli europei e a livello nazionale per la nuova Pac". "La pandemia - ha concluso Bellanova - ci ha dimostrato la strategicità della filiera agroalimentare e il suo coincidere con l’interesse nazionale. Ci ha dimostrato la necessità di un lavoro teso ad accorciare le filiere, senza ansie protezionistiche. Ma soprattutto ci ha confermato l’interdipendenza di tutti gli anelli e dei settori. È una lezione preziosa, da portare sul Tavolo che intendo convocare a breve per avviare la costruzione del Piano strategico in vista della Pac post 2020, come su quello con l’intera filiera lattiero casearia. Ci aspetta un lavoro impegnativo, con obiettivi ambiziosi. Dobbiamo farlo insieme". (Rem)