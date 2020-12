Roma: agente di polizia preso a morsi, arrestata 35enne brasiliana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha morso un agente intervenuto per dirimere la lite nell’appartamento in cui viveva. Protagonista della vicenda è una donna brasiliana di 35 anni che ieri, ha litigato animatamente con alcuni coinquilini dell’appartamento in via lungotevere in Sassia fino a che, i vicini di casa, temendo il peggio, non hanno chiamato la polizia. Al loro arrivo gli agenti hanno trovato un clima teso e la donna, per nulla tranquillizzata dalla presenza della forza pubblica, ha aggredito un agente morsicandogli un braccio. Per questo è stata arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale mentre il poliziotto è stato costretto alle cure mediche e a un referto di tre giorni di prognosi.(Com)