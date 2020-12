Algeria-Italia: Di Maio, nel 2019 Algeri nostro primo partner commerciale nella regione Mena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul piano economico-commerciale Italia e Algeria vantano una solidissima collaborazione: l’Algeria nel 2019 si è confermata il primo partner commerciale dell’Italia nella regione del Medio Oriente e Nord Africa (Mena) con un interscambio pari a 7,2 miliardi di euro. A sua volta, l’Italia è il terzo partner commerciale dell’Algeria. È quanto sottolineato dal ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nella conferenza stampa congiunta ad Algeri con l’omologo algerino Sabri Boukadoum. Il ministro ha ricordato che ai settori più tradizionali quali quello degli idrocarburi, strategico per la sicurezza energetica del nostro Paese, si stanno via via affiancando altre aree di fruttuosa collaborazione, quale ad esempio quello delle infrastrutture, accompagnate dal crescente interesse di piccole e medie imprese. Di Maio ha precisato di aver presentato all’omologo Boukadoum l’auspicio che le nostre relazioni commerciali possano approfondirsi ulteriormente in futuro, “perché sono certo del contributo che le eccellenze italiane possono dare a questo Paese”. In questa prospettiva, “guardiamo con favore all’organizzazione del Business Forum Italia-Algeria nel 2021 ad Algeri”. Come osservato da Di Maio il business forum dovrebbe concentrarsi principalmente sull’innovazione tecnologica sia in campo energetico che agroindustriale e nelle telecomunicazioni, che rappresentano aree di interesse prioritario per Italia e Algeria.(Ala)