Asti: raccolta rifiuti, stop di due mesi a ritiro verde e ramaglie

- Anche quest'anno, ad Asti, Asp interromperà nei mesi invernali la raccolta settimanale porta a porta di potature e ramaglie. I contenitori verdi non saranno più svuotati a partire da lunedì 14 dicembre. Saranno garantiti due passaggi sostitutivi di raccolta: nella settimana dall’11 al 16 gennaio 2021 e nella settimana dall’1 al 6 febbraio 2021 i contenitori verranno svuotati nei consueti giorni e orari di raccolta nella zona interessata. La raccolta regolare riprenderà a partire da lunedì 22 febbraio 2021. Gli utenti potranno comunque conferire potature e ramaglie all’Ecocentro di via Ceca (ingresso per il pubblico da via del Lavoro) nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17, il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il sabato, esclusivamente per le utenze domestiche, dalle ore 8,30 alle ore 12,30. In alternativa è possibile richiedere un ritiro a domicilio su appuntamento (valido, in alternativa, per il ritiro di rifiuti ingombranti) telefonando allo 0141/434751 dal lunedì al giovedì, dalle ore 14,30 alle ore 16,30, e il venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30. (Rpi)