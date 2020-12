Covid: dott.ssa Malara che per prima lo diagnosticò in Italia personaggio dell'anno per Sky Tg24

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È Annalisa Malara, la dottoressa che diagnosticò a Codogno il primo caso di coronavirus in Italia, il personaggio italiano del 2020. Il nome è stato svelato oggi in apertura dell'evento "Sky Tg24 Live in Courmayeur". L'anestesista è stata scelta per Sky Tg24 da una giuria di opinion leader di vari settori: giornalisti, sondaggisti, personalità dell'economia, della scienza e della cultura, che l'hanno individuata all'interno di una lista di nomi della società italiana selezionati dalla testata all news o candidati dagli opinion leader stessi. Annalisa Malara è stata riconosciuta come simbolo di quest'anno così tormentato e intenso in Italia, per rappresentare il lavoro e lo sforzo di tutti i medici. "Vi ringrazio moltissimo per questa nomina, che mi riempie davvero di gioia e di orgoglio", ha detto Malara al direttore di Sky Tg24 Giuseppe De Bellis. "Tengo subito a dire - ha proseguito - che voglio condividerla con tutti i miei colleghi sanitari, sia medici, sia infermieri, sia soccorritori, che durante questi lunghissimi mesi di pandemia hanno dato davvero l'anima per riuscire a far fronte a questa gravissima emergenza sanitaria. È un premio che condivido con ognuno di loro e credo che questa nomina stia soprattutto ad indicare la vicinanza delle persone e delle Istituzioni a tutti noi sanitari in prima linea nella lotta a questo virus. I momenti vissuti quel 20 febbraio sono rimasti impressi nella mia memoria in modo indelebile, ma anche nella memoria di tutti coloro che erano presenti con me in terapia intensiva quel giorno a Codogno. Credo che quel giorno ognuno di noi, soprattutto i sanitari, si ricordi cosa stesse facendo in quel momento. È un po' come l'11 settembre, una data che ci ha davvero cambiato la vita". (segue) (com)