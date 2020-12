Covid: dott.ssa Malara che per prima lo diagnosticò in Italia personaggio dell'anno per Sky Tg24 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi - ha aggiunto la dott.ssa Malara - credo di rappresentare la dedizione a una professione che richiede sacrificio, studio e sicuramente tanta voglia di fare al meglio il lavoro per cui si è chiamati a dare il proprio contributo, che è un lavoro fondamentale, importantissimo e che ha al centro del nostro operato la vita di altre persone che danno la loro salute nelle nostre mani. È sicuramente un lavoro delicato e di responsabilità che tutti noi, adesso a maggior ragione, ma anche prima, cerchiamo di fare al meglio delle nostre possibilità". "È un'ottima notizia quella che più aziende stiano arrivando ad avere finalmente un vaccino pronto per la popolazione. Siamo sicuramente in prima linea ad effettuare il vaccino quando sarà disponibile in Italia, ci credo moltissimo, come credo a tutti gli altri vaccini. Vaccinarsi è sicuramente una delle migliori armi contro malattie gravi e pericolosissime come il coronavirus", ha concluso Annalisa Malara, nata e cresciuta a Cremona e specializzata in Anestesia e rianimazione all'Università di Pavia. Dopo la formazione al Policlinico San Matteo di Pavia ha lavorato prima all'Ospedale civile di Vigevano e poi all'Ospedale Maggiore di Lodi, a cui è collegata la struttura ospedaliera di Codogno. Qui la dottoressa Malara era di turno il 20 febbraio 2020, quando venne ricoverato Mattia che, proprio grazie alla sua intuizione, sarebbe diventato il primo caso accertato di Covid-19 in Italia. (com)