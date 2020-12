Covid: Toti, governo cambi idea su spostamenti città e regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È giusto lavorare per evitare la terza ondata, prendendo misure adeguate, ma vanno considerati anche altri fattori. In Liguria per esempio il contagio da Covid continua a calare. Anche il report ministeriale numero 29 arrivato ieri, conferma questa tendenza: con l’Rt pari a 0,68 la nostra è la seconda regione con l’indice di contagio più basso in tutto il Paese. La pressione sui nostri ospedali è diminuita e i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono scesi sotto la soglia dei 100. Alla luce di questo, riconsiderare lo spostamento tra i comuni e tra le regioni in zona gialla nei giorni delle feste, credo sarebbe un segnale importante". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. (segue) (Rin)