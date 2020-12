Russia: Putin, necessario dare slancio a sviluppo delle regioni artiche del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia cercherà di dare slancio allo sviluppo delle regioni artiche e settentrionali del Paese nei prossimi decenni, in particolare in termini di attività mineraria. Lo ha detto oggi il presidente russo Vladimir Putin, ripreso dall'agenzia di stampa "Sputnik"." "La Russia è un paese 'del Nord'. Più del 70 per cento del suo territorio si trova alle latitudini settentrionali. Tutto ciò che accade al Nord è per noi di particolare interesse, di particolare valore, e non parlo solo dello sviluppo della Rotta settentrionale", ha detto il presidente durante un incontro con i finalisti del concorso Volunteer of Russia, la cui premiazione avviene in occasione della Giornata internazionale del volontariato delle Nazioni Unite. Putin ha aggiunto che il futuro della Russia sta nello sviluppo delle sue regioni settentrionali, esprimendo la fiducia che il governo farà crescere con successo l'area, soprattutto in termini di espansione dell'estrazione mineraria. (Rum)