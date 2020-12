Libia: Lega, trombe pescherecci hanno suonato all'unisono per gridare dolore famiglie pescatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le marinerie di tutta Italia alle 12 hanno suonato all'unisono le trombe dei loro pescherecci per stringersi attorno ai familiari dei pescatori prigionieri in Libia e denunciare il colpevole silenzio del governo Conte. Le trombe che hanno gridato oggi in tutti i porti d'Italia sono la voce arrabbiata non solo dei pescatori ma di tutti gli Italiani indignati. Di Maio ascolti bene la voce di queste trombe. Ascolti bene il grido di dolore di madri, mogli e figli dei pescatori, perchè è la voce di onesti lavoratori che un governo serio deve difendere". Lo dichiara il senatore della Lega, già sottosegretario al ministero dell'Interno Stefano Candiani.(Com)