Covid: Lamorgese, a Natale 70mila agenti per controlli

- Saranno 70mila gli agenti preposti ai controlli nelle piazze durante il periodo natalizio. Lo ha detto la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, a SkyTg24 Live In Courmayeur. "Le forze di polizia che utilizziamo sono un numero elevato: nel periodo natalizio ci saranno 70mila unità addetti a questo tipo di controllo ma con grande senso di equilibrio, perché se teniamo aperti i negozi per salvaguardare un certo tipo di economia, allo stesso tempo occorre, però, che i titolari degli esercizi pongano in essere le precauzioni necessarie", ha aggiunto. La ministra ha poi spiegato: "Non ci può essere un controllo discreto e non ci può essere una militarizzazione delle città", sottolineando che per Natale "serve responsabilità, abbiamo l'esperienza di quest'estate e dobbiamo evitare una terza ondata di Covid 19".(Rin)