Algeria-Italia: Di Maio, stabilità Libia fondamentale per i due Paesi

- La stabilità della Libia e della regione del Sahel è fondamentale per l’Italia e l’Algeria. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nella conferenza stampa congiunta ad Algeri con l’omologo algerino Sabri Boukadoum. Il responsabile della Farnesina ha osservato la comunanza di vedute con l’omologo algerino sul dossier libico. “Ci siamo molto adoperati perché l’Algeria potesse essere coinvolta nel formato di Berlino, e restiamo convinti che i Paesi vicini della Libia possano svolgere un ruolo fondamentale nella risoluzione della crisi libica”, ha sottolineato Di Maio, il quale ha precisato di aver condiviso con l’omologo algerino la soddisfazione sul cessate-il fuoco raggiunto il 23 ottobre e la valutazione che gli ultimi sviluppi del Foro di dialogo politico libico sotto l’egida Onu siano promettenti. “Dobbiamo assicurarci ora che lo spazio negoziale che i libici hanno creato venga preservato da interferenze esterne e ostacoli interni, con l’obiettivo di attuare la roadmap elettorale fissata dai libici, in vista delle elezioni annunciate per la fine del 2021”, ha osservato il responsabile della diplomazia italiana. Per quanto riguarda il Sahel, Di Maio ha sottolineato di aver confermato a Boukadoum la rilevanza che l’Italia annette a quest’area che “ci vede impegnati a rafforzare il dialogo politico con i Paesi della regione”, anche nell’ambito dei fora multilaterali esistenti quali la Coalizione per il Sahel. Di Maio ha precisato inoltre di aver confermato la decisione di aprire un’ambasciata d’Italia a Bamako, in Mali, che segue quelle aperte gli anni scorsi in Niger e in Burkina Faso, e l’impegno nell’ambito della cooperazione allo sviluppo.(Ala)