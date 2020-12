© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La crisi incide sui più deboli. Sulla scuola lavoreremo con le regioni per aperture scaglionate, i prefetti saranno coinvolti". Lo dice la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, a "Live in Courmayeur", su SkyTg24. "I prefetti avranno il compito di fare sintesi per permettere, con la loro autorevolezza, di garantire la riapertura delle scuole in sicurezza". (Rin)