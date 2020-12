Polonia: manifestazione degli agricoltori a Varsavia contro il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Varsavia è in corso una protesta degli agricoltori polacchi, che hanno bloccato un importante incrocio stradale nella capitale. La manifestazione lamenta il peggioramento delle condizioni economiche degli operatori del settore e il mancato sostegno offerto dall'esecutivo della Polonia. Gli agricoltori hanno sparso dei cavoli lungo la strada e hanno organizzato un blocco della circolazione tramite i trattori, rifiutandosi di spostare i mezzi anche di fronte alle richieste delle forze dell'ordine. Michal Kolodziejczak, capo del sindacato agricolo polacco AgroUnia, ha detto che la manifestazione vuole denunciare le difficoltà finanziarie dei lavoratori del comparto e la mancanza di sostegno del governo. Un'analoga protesta per bloccare la strada era stata organizzata dagli agricoltori polacchi a ottobre, per manifestare contro una legge che stabilisce il divieto dell'allevamento di animali da pelliccia e la macellazione rituale degli animali per l'esportazione. (Vap)