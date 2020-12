Roma: assessore lavori pubblici, nessun albero abbattuto a stazione Tiburtina, proteste immotivate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Facciamo un po’ di chiarezza". Lo scrive in un post su Facebook, pubblicando la foto di un albero, l'assessore capitolino ai Lavori pubblici Linda Meleo in merito alla protesta di questa mattina alla stazione Tiburtina per scongiurare l'abbattimento delle alberature. "Uno dei tanti alberi 'condannati a morte' secondo un comitato cittadino. Nulla di più falso, come già ho avuto modo di ripetere più e più volte nei mesi scorsi. Questo e la quasi totalità delle alberature presenti nell’area, in piazzale della stazione Tiburtina e zone limitrofe, non solo sarà mantenuta, ma anche potenziata per un totale di circa 50 nuove alberature. Nuovi alberi saranno piantati, a esempio, sulla Circonvallazione Nomentana -continua il post-, dove ora non sono presenti, così come nella parte adiacente ai nuovi stalli Atac, attualmente in fase di realizzazione. Sarà necessario rimuovere solo pochi alberi, gran parte dei quali sono in precario stato di salute, per completare il progetto in via Mazzoni, dove saranno realizzata una piastra pedonale e dove ci sarà una intera fila di nuovi alberi, molti più di quanti ce ne sono ora. Questo significa che sul totale dell’area oggetto dei lavori riduciamo la carrabilità del 30 per cento e aumentiamo la pedonalità del 300 per cento. Questo sarà visibile in modo specifico proprio su via Mazzoni dove la superficie dei marciapiedi passa da circa 1,5 metri a 4 (6 metri comprensivi dei parcheggi e dei posti riservati alle persone con disabilità). In più avremo più verde. Questo è un progetto apprezzato da tutti -conclude il posto di Meleo- e che sta cambiando finalmente un’area importante della nostra città. Fondamentale che tutti abbiano le informazioni corrette". (Com)