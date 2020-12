© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le istituzioni stanno facendo tutto il possibile per risolvere i problemi e per questo sono in contatto con comuni e amministrazioni locali. Lavoriamo quotidianamente con il massimo impegno insieme a Regione e comuni mettendo in campo tutti gli sforzi". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a SkyTg24 Live In Courmayeur.(Rin)