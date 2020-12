Sport: la Federazione Internazionale dell'Automobile attribuisce la 1 Star all'Aci Rally Monza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione Internazionale dell'Automobile ha attribuito la 1 Star all'Aci Rally Monza. Il riconoscimento è arrivato dalla Fia dopo l'audit degli ispettori, alla vigilia della gara italiana, round conclusivo del Fia World Rally Championship. La 1 Star è il primo riconoscimento attribuito all'organizzazione del rally italiano, "costruito" in soli 50 giorni, per l'impegno verso l'ambiente, sulla linea delle direttive del Fia Environmental Accreditation Programme, volte a rendere minime le conseguenze ambientali derivate da eventi del motorsport con efficaci azioni mirate e programmate. L'Aci Rally Monza si svolge in un contesto paesaggistico ed ambientale tra i più prestigiosi, dall'area dell'Autodromo Nazionale Monza alle montagne della provincia bergamasca, per questo motivo il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, l'Automobile Club d'Italia e la Regione Lombardia hanno lavorato insieme per la riduzione dell'impatto ambientale della gara. (Com)