Roma: controlli anticovid nelle stazioni, due sanzionati e un segnalato per droga

- Sono 133 le persone identificate nel corso dei controlli svolti dagli agenti del commissariato Colombo in collaborazione con Polizia locale Roma Capitale e con 3 unità cinofile dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, finalizzati al contenimento epidemiologico del Covid. Nel corso dei controlli, effettuati in prossimità della stazione metropolitana linea B, fermata Basilica San Paolo, Garbatella e stazione ferroviaria Roma Lido un uomo, trovato in possesso di marijuana - per uso personale - è stato sanzionato amministrativamente. Per la violazione delle disposizioni per il contenimento del Coronavirus, due persone verranno sanzionate da Polizia Roma Capitale. (Rer)