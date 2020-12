Lavoro: Romano (M5s), depositato ddl su Giornata nazionale della salute e della sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra il 5 e il 6 dicembre di 13 anni fa si consumava uno degli incidenti sul lavoro considerati tra i più gravi nell'Italia contemporanea: il rogo nello stabilimento di Torino della Thyssen Krupp. L'incidente causò la morte di sette degli otto operai coinvolti, deceduti tutti nel giro di 30 giorni dai fatti. Non mi piacciono le commemorazioni, soprattutto quando un senso di impotenza e profonda ingiustizia ti pervade l'animo, ma è anche in memoria dei sette operai che in quella notte di tredici anni fa persero la vita, per i loro famigliari e perché la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro si radichi nelle coscienze di tutti noi, che ho depositato in Senato il ddl n. 1898 per l'istituzione della Giornata nazionale della salute e della sicurezza sul lavoro e per le vittime degli incidenti sul lavoro, con l'auspicio che la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, che mi vede tra i promotori, possa iniziare presto i propri lavori". Lo scrive in una nota il senatore del Movimento 5 stelle, Iunio Valerio Romano. (Com)