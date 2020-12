Covid: Zingaretti, non ritornare alla "normalità" della stagione pre-virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il minimo comun denominatore deve essere la certezza che non dobbiamo tornare alla stagione pre-covid, a come eravamo prima, a una presunta normalità perduta, perché non era soddisfacente". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, intervenendo a "Il cantiere della sinistra", l'evento organizzato da Italianieuropei. "Serve il lavoro teorico ma affondato nella realtà, altrimenti questo vuoto di concretezza verrà occupato da soluzioni semplicistiche e populiste. Bisogna essere presenti nelle battaglie quotidiane, garantendo uno spazio democratico", ha spiegato il segretario del Pd. "Questa è la scintilla che può coinvolgere attori economici e sociali tra i più diversi. Bisogna costruire un equilibrio diverso - ha continuato Zingaretti - perché quello di prima era inaccettabile, caratterizzato da stagnazione economica, blocco della mobilità sociale inaccettabile, uno Stato burocratizzato, un modello di sviluppo lontano dalla difesa del pianeta". "Basta con la subalternità politica che avevamo in passato. Il riformismo - spiega ancora il leader democratico - non è edulcorare il presente ma interpretare il cambiamento, non predicare ma praticare".(Rin)