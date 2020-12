Grecia: delegazione presso Consiglio d'Europa accoglie con favore risoluzione su Santa Sofia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione della commissione cultura dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa che condanna l'iniziativa della Turchia di convertire la basilica di Santa Sofia a Istanbul da un museo a una moschea è stata salutata dal capo della delegazione greca, Dora Bakoyannis, come la risposta dell'Europa alle "violazioni sistematiche di principi e valori democratici". In un post su Facebook, Bakoyannis ha detto che sia le delegazioni greca che quella cipriota stanno sensibilizzando e mobilitando i membri dell'Assemblea parlamentare da mesi sul tema di Santa Sofia. "La decisione unilaterale della Turchia è stata condannata come inaccettabile e incomprensibile, come una mossa discriminatoria contro tutti i principi del Consiglio", ha affermato Bakoyannis. (segue) (Gra)