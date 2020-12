Grecia: delegazione presso Consiglio d'Europa accoglie con favore risoluzione su Santa Sofia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Lo scorso luglio il Consiglio di Stato della Turchia ha annullato il decreto di Mustafa Kemal Ataturk basandosi sul fatto che Santa Sofia era un bene di Maometto II il conquistatore che l'aveva ceduto nel 1453 ad una fondazione, osservando che il decreto del 1934 avrebbe violato le disposizioni delle fondazione proprietaria del sito. Secondo alcune indiscrezioni il governo avrebbe un'idea per preservare i mosaici cristiani di Santa Sofia, applicando tendaggi una volta che l'edificio sarà convertito in moschea in virtù della decisione del Consiglio di Stato.